Україна вже не перша: букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024 [ Редагувати ]
До Нацвідбору, де буде визначено представника України на Євробаченні 2024, залишилося менше двох тижнів. І якщо ще днями наша країна була першою у букмекерському рейтингу ймовірних переможців музичного конкурсу, то тепер у лідери вирвалася країна, на яку взагалі ніхто не робив ставки - Ісландія.
Про це пише офіційний сайт eurovisionworld.
За короткий термін Ісландія піднялася приблизно на 20 позицій й опинилась на першому місці з 12%.
Друге місце зараз займає Україна (9%), а трійку лідерів закриває Велика Британія (8%).
Наступними йдуть Італія та Швеція, які набрали 6% та відповідно 5%.
Зазначимо, що Ісландія стала очолювати рейтинг одразу після, як стало відомо, що її може представити співак Башар Мурад, який живе у Єрусалимі.
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