До Нацвідбору, де буде визначено представника України на Євробаченні 2024, залишилося менше двох тижнів. І якщо ще днями наша країна була першою у букмекерському рейтингу ймовірних переможців музичного конкурсу, то тепер у лідери вирвалася країна, на яку взагалі ніхто не робив ставки - Ісландія.

Про це пише офіційний сайт eurovisionworld.

За короткий термін Ісландія піднялася приблизно на 20 позицій й опинилась на першому місці з 12%.

Друге місце зараз займає Україна (9%), а трійку лідерів закриває Велика Британія (8%).

Наступними йдуть Італія та Швеція, які набрали 6% та відповідно 5%.

Зазначимо, що Ісландія стала очолювати рейтинг одразу після, як стало відомо, що її може представити співак Башар Мурад, який живе у Єрусалимі.