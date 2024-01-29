Наразі Україна знаходиться в дуже складному моменті, але росію можна зупинити геополітично та фінансово.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Відповідаючи на питання, що дає надію на те, що війна може завершитись у 2024 році, Володимир Зеленський закликав вірити в себе, народ, Україну, партнерів та мир. Він відзначив, що будь-яка війна все ж закінчується, втім, сьогодні наша країна знаходиться в дуже складному моменті.

"Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна й геополітично, й фінансово зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - додав президент.