Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятними "силові" методи ТЦК під час мобілізації.

Про це повідомляє президент в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами президента, мобілізація в Україні повинна бути справедливою, водночас необхідно пам'ятати і про демобілізацію.

"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості комплексного й справедливого законопроєкту. Водночас зауважив, що випадки пошуку призовників на вулицях із застосуванням сили не є правильними.

"Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо розв'язати це питання сучасно", - додав Зеленський.