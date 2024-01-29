"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки затримання чоловіків представниками ТЦК [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятними "силові" методи ТЦК під час мобілізації.
Про це повідомляє президент в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
За словами президента, мобілізація в Україні повинна бути справедливою, водночас необхідно пам'ятати і про демобілізацію.
"Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм, але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію", - сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості комплексного й справедливого законопроєкту. Водночас зауважив, що випадки пошуку призовників на вулицях із застосуванням сили не є правильними.
"Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо розв'язати це питання сучасно", - додав Зеленський.
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