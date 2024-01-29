У ніч на 29 січня російські терористи вкотре атакували територію України дрони-камікадзе та балістичними ракетами. Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів країни.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації.

"Це пов'язано з різними чинниками - відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак", - розповів Ігнат.

Так, цієї ночі росія запустила по Україні вісім "Шахедів" та чотири ракети.

Речник зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу.

"Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 та одна ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер-М" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати", - розповів Ігнат.

Він порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім дронів-камікадзе, але вдалося збити лише чотири. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.