Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів: Ігнат розповів деталі нічної атаки [ Редагувати ]
У ніч на 29 січня російські терористи вкотре атакували територію України дрони-камікадзе та балістичними ракетами. Деякі "Шахеди" долетіли аж до західних кордонів країни.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, протягом останніх кількох днів спостерігається таке собі "затишшя" російської авіації.
"Це пов'язано з різними чинниками - відповідно до ворожих завдань, а також активність авіації залежить від погодних умов. Однак вночі ворог все ж вдався до атак", - розповів Ігнат.
Так, цієї ночі росія запустила по Україні вісім "Шахедів" та чотири ракети.
Речник зазначив, що якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу.
"Теж було 8 ударних безпілотників типу "Шахед", 3 ракети С-300 та одна ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер-М" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати", - розповів Ігнат.
Він порівняв, що минулої ночі окупанти теж застосували вісім дронів-камікадзе, але вдалося збити лише чотири. Це пояснюється тим, що окупанти били ними саме по прифронтовій зоні - фактично по лінії оборони.
по темі
Наразі Україна знаходиться в дуже складному моменті, але росію можна зупинити геополітично та фінансово
На полігоні російської армії під Іловайськом було ліквідовано більше 20 операторів FPV-дронів росіян
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив намір "на певному етапі" запросити Україну стати повноправним членом Альянсу
У неділю, 28 січня, українські військові знищили російський "Шахед" в небі над Дніпропетровською областю
На Лиманському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону українських військових, проте зазнали невдачі