Масниця в Україні - улюблене і веселе свято тривалістю цілий тиждень, з хороводами, іграми та частуваннями. Незважаючи на те, що воно має язичницьке коріння, свято увійшло в історію і відзначається й донині. У православних Масниця - це підготовка до Великого посту, називається вона Сирна або М'ясопусна седмиця. Коли починається Масниця у 2024 році та про її традиції - у матеріалі "Подробниць".

Якого числа Масниця у 2024 році

У свята немає фіксованої дати - воно починається за 56 днів до Великодня і відзначається тиждень напередодні Великого посту. Великдень 2024 року буде 5 травня, отже, Масниця у 2024 році розпочнеться 11 березня і триватиме до 17 березня.

В Україні свято називається Масниця, але є й інші його назви, серед яких - Колодій, Сиропуст, Масляна, Сирний тиждень та інші. Вважається, що назву "Масляна" свято отримало лише в 1960-х роках минулого століття, коли радянська влада вирішила відзначати свято, але надала йому російського коріння. Хоча саме свято сягає часів язичництва, а відзначали його в Київській Русі, тобто, в Україні.

Традиції української Масниці також відрізняються від Масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, политі сметаною - це головна страва свята. Варять вареники і з іншими начинками. "Зачекайте вареники, прийде на вас Масниця", - каже українська народна приказка, а українські козаки свого часу жартували - мовляв, на Масницю навіть турки вареники їдять. Млинці, які з'являються в цей час на столі - це здебільшого налисники.

Ще одна назва свята - Колодій. Це давній маленький Сонце-Божич, який підріс і набрався сили розкручувати Сонячне Коло, тобто став Коло-Дієм. Саме свято супроводжувалося обрядами з колодкою, яка в українців була продовженням роду. Колодку - дерев'яне поліно - прив'язували до ноги неодруженим хлопцям, символічно караючи їх за те, що вони вчасно (тобто, до початку посту) не одружилися. Хлопець міг відкупитися від колодки - подарунками, грошима чи частуваннями. Так, у жартівливій формі громада засуджувала неодружену молодь і тим самим заохочувала до продовження роду.

Також один з архаїчних обрядів Масляної - це поховання Колодія, воно відоме в кількох локальних варіантах. Спочатку розігрували народження, а потім і поховання дерев'яної ляльки - колодки, це уособлювало прощання з образом зими.

Загалом українська Масниця - це не лише проводи зими та зустріч сонця, а й заклик до загального примирення, злагоди та всепрощення. Тому останній день тижня Масниці називається Прощеною неділею, коли потрібно забувати всі образи і самому просити вибачення. Ця традиція в нас збереглася й досі.