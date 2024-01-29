В Аргентині сталася пожежа у національному парку "Лос-Алерсес", який входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та на прилеглих до нього територіях. Площа займання перевищує 1 тис. га, повідомляє місцева агенція Telam.

Пожежа почалася минулого тижня, 25 січня. У гасінні задіяно понад 250 пожежників, у найближчі кілька годин до них приєднаються ще 123.

Також для боротьби з вогнем залучили два літаки та два вертольоти, які скидають на вогонь воду. Гасіння ускладнюють сильний вітер та спекотна погода.

Національний парк Лос-Алерсес розташований на півдні Аргентини, він був створений в 1937 році. Його включили до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. У парку знаходиться найбільший у країні ліс дерев фіцройя - хвойні дерева, які ростуть лише у Чилі та Аргентині, одне з найбільш довгоживучих дерев у світі.