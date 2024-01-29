Porsche в 19-те раз виграв "24 години Дайтони" [ Редагувати ]
Марка Porsche здобула рекордну перемогу в марафоні "24 години Дайтони", вигравши добову гонку 2024 року.
Екіпаж заводської команди Porsche Penske Motorsport на "гіперкарі" Porsche 963 у щільній боротьбі вирвав перше місце у заводської команди Whelen Engineering Cadillac Racing, яка виступала на "гіперкарі" Cadillac V-Series.R.
На фініші добових перегонів екіпажі німецької та американської команд розділило трохи більше двох секунд - перемога стала 19-ю для Porsche у гонці "24 години Дайтони".
Третє місце в марафоні дісталося колективу Wayne Taylor Racing with Andretti, який представляє марку Acura на прототипі Acura ARX-06. У складі цього екіпажу виступав чемпіон "Формули-1" сезону-2009 британець Дженсон Баттон.
Два "гіперкари" BMW M Hybrid V8 заводської команди BMW M Team RLL стали останніми з машин свого заліку, що фінішували.
"24 години Дайтони" (Rolex 24 at Daytona) - 24-годинна гонка на витривалість, яка проводиться щорічно на Daytona International Speedway в Дайтона-Біч, штат Флорида. Вона проходить на 3,56-мильній (5728 м) комбінованій дорожній трасі, що включає ділянки три-овалу NASCAR і дорожню ділянку в Інфілд.
Входить до складу чемпіонату IMSA з гонок на спорткарах, є першою з головних автомобільних гонок сезону в США та головною подією сезону. У перегонах беруть участь спортпрототипи та автомобілі Gran Turismo.
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