"Переходить в сіру зону": у ЗСУ спростували захоплення Табаївки під Куп'янськом [ Редагувати ]
Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.
За його словами, загарбники заявляють про захоплення Табаївки, але це не відповідає дійсності - поблизу селища точаться бої.
Це село як хутір. Він перебуває у дуже незручному розташуванні - у низовині і там болотиста місцевість. Стати безпосередньо у це місце означає одразу перетворитися на мішень у тирі. Тому там тривають зараз такі позиційні бої, наші якраз намагаються росіян витіснити. Зарано вірити російським паблікам.
Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне - зберегти життя військовослужбовців. Якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено.
Захоплення Табаївки спростовує у військовий аналітичний паблік Deepstate:
"Сили Оборони намагаються стримати ворога від подальших просувань. Весь день тривають стабілізаційні заходи. Противник не зміг закріпитися в населеному пункті, завдяки зусиллям українських військових московити були відкинуті на край села. Бої тривають.
Населений пункт переходить в сіру зону до подальшого розвитку подій.
Географія Табаївки - слабка сторона під час утримання села, адже воно перебуває в низовині між двох хребтів і наповнене болотом. Втриматися там надзвичайно складно, не маючи контролю над тими ж двома висотами".
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