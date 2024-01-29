Єрмак і Кулеба зустрілись з Сійярто в Ужгороді

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводять в Ужгороді переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто з командою.

Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові", - написав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини має на меті підготувати зустріч Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана.

Перед цим Зеленський та Орбан перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського обговорити питання двосторонніх відносин, але з умовою, що глави МЗС підготують зустріч.

Нагадаємо, лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкоі заявив претензії до українського Закарпаття у випадку, якщо Україна втратить державність внаслідок війни.