Єрмак і Кулеба зустрілись з Сійярто в Ужгороді [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводять в Ужгороді переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак.
"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто з командою.
Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові", - написав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини має на меті підготувати зустріч Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана.
Перед цим Зеленський та Орбан перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського обговорити питання двосторонніх відносин, але з умовою, що глави МЗС підготують зустріч.
Нагадаємо, лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкоі заявив претензії до українського Закарпаття у випадку, якщо Україна втратить державність внаслідок війни.
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