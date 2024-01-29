Мешканці одеського ЖК "Via Roma" вже рік платять промисловий "трикратний тариф" за електроенергію. Під час воєнного стану дозволено перейти на цивільний тариф, проте монополіст ДТЕК відмовляє людям у цьому праві, навіть після численних звернень, стверджують вони.

Скарги на поведінку монополіста було направлено до військової адміністрації, національного регулятора НКРЕКП, до офісу Президента України та Кабінету Міністрів, тривають судові розгляди. Про це повідомляють "Українські новини".

"У будинку є все необхідне для підключення до електромережі та отримання тарифу для населення, - стверджує президент компанії забудовника Дмитро Ковров. - У нас є всі мережі, є трансформатор, усі кабельні лінії, якими він живиться, у нас є договір із ДТЕК". Однак ДТЕК не переводить будинок на цивільний тариф, пропонують оплатити заново трансформатор і будівництво точки підключення.

Так само процес затягується все новими претензіями до будинку. Останньою стала високовольтна лінія електропередач, що проходить поблизу 3 з 8 секцій будинку. Забудовник готовий оплатити всі роботи, але місяцями наштовхується на мовчання монополіста в питанні отримання необхідної документації.

План дій, підписаний у вересні за посередництва військової адміністрації так само зірвано. Як заявив присутній на зустрічі заступник голови ОВА Олександр Харлов, чиновники не в змозі напоумити монополіста, оскільки "вони роблять, що хочуть".

На думку учасників зустрічі, справжньою причиною повільності ДТЕК стала кулуарна вимога оплатити заново будівництво вже наявної в будинку енергетичної інфраструктури. З цією вимогою не згоден ні забудовник, ні мешканці. "Ми вже рік платимо за промисловими тарифами, - розповіла мешканка будинку. - У мене платіжка за електрику 5-6 тисяч на місяць, об'єктивно, мені дешевше винаймати квартиру. Нам однаково хто правий, хто винен. Ми хочемо отримувати світло за нормальним тарифом. Ми вже не можемо чекати".

За підсумками зустрічі було передано звернення представнику омбудсмена Марії Поповій. Жителі розраховують, що із ситуації буде знайдено законний вихід і вони зможуть вплинути на ДТЕК. В іншому разі обговорювалися заходи протестів, аж до перекриття доріг і пікетів.