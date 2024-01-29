Європейські санкції не змогли знищити російську оборонну промисловість. Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія. За його словами, Євросоюз "не бачить світла у кінці українського тунелю".

Як уточнив дипломат, Євросоюз запровадив потужні санкції проти росії, які "помітно послабили російську військову машину, однак вона досі існує".

Війна триває, і бої лише посилюються, і ми не бачимо світла наприкінці українського тунелю.

Минулого тижня Боррель повідомив, що міністри закордонних справ 27 країн ЄС погоджуються, що підтримку України необхідно збільшувати та прискорювати.

За даними джерел Bloomberg, міністри також дали політичну згоду на запровадження податку на прибуток від заморожених російських активів. Союзники України погоджуються, що росія має "заплатити за шкоду", заподіяну Україні.