Євросоюз розробляє санкційний план "покарання" економіки Угорщини, якщо вона знову заблокує допомогу Україні. Про це пише Financial Times.

За даними британської газети, Брюссель націлиться на обвал курсу угорського форинта та на зниження інвестиційної привабливості країни, щоб завдати шкоди "робочим місцям та економічному зростанню".

У документі, з яким ознайомилася FT, йдеться, що якщо на саміті 1 лютого не досягнуть згоди щодо допомоги України, то лідери країн ЄС публічно заявлять, що "через неконструктивну поведінку угорського прем'єр-міністра... вони не можуть надати" кошти Будапешту.

Без цього фінансування, як вважають у Брюсселі, фінансові ринки, європейські та міжнародні компанії будуть менш зацікавленими у інвестиціях в Угорщину. Це може спровокувати подальше збільшення вартості фінансування дефіциту бюджету та падіння курсу валюти. Представник Ради ЄС відмовився коментувати інформацію.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока сказав FT, що йому невідомо про такі погрози, однак запевнив, що Угорщина не піддасться тиску.

Угорщина не пов’язує підтримку України та доступ до фондів ЄС і відкидає те, що роблять інші сторони. Угорщина брала і продовжуватиме конструктивно брати участь у переговорах

За словами міністра, Будапешт направив нову компромісну пропозицію Брюсселю та попередньо погодився на надання допомоги Києву, якщо ЄС додасть пункт про можливість зміни рішення у майбутньому.

На саміті 1 лютого лідери ЄС розглянуть питання виділення Києву 20 млрд євро на військову допомогу на чотири роки, а також 50 млрд євро фінансової допомоги на 2024-2027 роки.

Напередодні саміту глава МЗС Угорщини Петер Сійярто різко критикував підтримку України і продовження конфронтації з росією шляхом ухвалення 13-го пакету санкцій ЄС.

У понеділок, 29 січня, угорський міністр проводить переговори в Ужгороді з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.