До Києва приїхали американські інспектори для перевірки наданої допомоги [ Редагувати ]
До Києва приїхала велика американська інспекція для перевірки допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.
Нагадаємо, 12 січня з президентом Зеленським зустрічалася спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, до завдань якої входить нагляд за допомогою, що надається Києву.
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