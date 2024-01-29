Впродовж 2024 року тарифи на електроенергію для населення в Україні може зрости вдвічі. І складатиме трохи менше ніж 6 гривень за кіловат-годину. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами парламентарія, українцям потрібно готуватися до "непростого та непопулярного кроку" - лібераліації тарифів на електроенергію для населення.

Сьогодні у нас дві державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" по року дотують населення десь на 120 мільярдів гривень. Трохи менш як 100 мільярдів - це "Енергоатом", десь близько 25 мільярдів - це "Укргідроенерго". Фактично кожного без виключення українця дотують ці дві державні компанії. Ринкова ціна на електроенергію сягає від 5 до 6 гривень за кіловат-годину, і це без врахування тарифу на диспетчеризацію та доставку. Тариф для населення за спожиту електроенергію - 2 гривні 64 копійки, а до середини минулого року був вдвічі меншим. Тобто субсидіювання цими двома компаніями було ще більшим.

За словами Нагорняка, до лібераліхації тарифів "нас вже підштовхують наші партнери".

Ми добре пам'ятаємо публічний лист Білого дому до української влади з переліком реформ, які Україні бажано виконати для того, аби й надалі отримувати і фінансову, і військову допомогу від Сполучених Штатів. Цей лист прийшов у вересні 2023-го, і серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики - лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року. Звісно, ми не знаємо, як це буде на практиці, але короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень.

Якщо уряд виконає вимоги заокеанських партнерів, новий тариф на електрику зросте майже вдвічі

Можна говорити, що ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше ніж 6 гривень. Втім, важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати. Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення.

У Комітеті Раді з питань енергетики та житлово-комунальних послуг вважають, що нам лібералізація тарифів дозводить двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС, а "Укргідроенерго" - почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється в $1,2 млрд.

Нагадаємо, 29 грудня Кабмін скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення заборгованості та пені за житлово-комунальні послуги для населення.