У неділю, 28 січня, на Закарпатті в селі Дубрівка, що на Хустщині, сталася трагедія. На місцевому ставку під кригу провалилися двоє рибалок. Про це повідомляє ДСНС.

Як тільки-но один із рибалок побачив, що напарник іде під воду - одразу ж кинувся на допомогу, однак ледь не потонув сам. Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги.

Невдовзі за 10 метрів від берега водолази вилучили з води та передали працівникам поліції тіло 70-річного чоловіка.

Рятувальники закликають любителей зимової риболовлі не випробовувати долю, тим більше у температуру із позначкою "+".