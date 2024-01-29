На Закарпатті під кригу провалилися двоє рибалок [ Редагувати ]
У неділю, 28 січня, на Закарпатті в селі Дубрівка, що на Хустщині, сталася трагедія. На місцевому ставку під кригу провалилися двоє рибалок. Про це повідомляє ДСНС.
Як тільки-но один із рибалок побачив, що напарник іде під воду - одразу ж кинувся на допомогу, однак ледь не потонув сам. Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги.
Невдовзі за 10 метрів від берега водолази вилучили з води та передали працівникам поліції тіло 70-річного чоловіка.
Рятувальники закликають любителей зимової риболовлі не випробовувати долю, тим більше у температуру із позначкою "+".
‼️Лайфхак: небезпечний лід - каламутний, малопрозорий та білий, а міцний той, який прозорий та має відтінок синього кольору.
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