В Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводять переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

Петер Сійярто прибув з офіційним візитом до нашої країни на запрошення української сторони. Метою візиту є нормалізація двосторонніх відносин між державами шляхом посилення діалогу на рівні громад та розв’язання низки актуальних питань.

У заходах, що відбуваються в Ужгороді, беруть участь Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та інші представники української сторони.

До початку переговорів керівник Офісу Президента, голова МЗС України та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини в межах офіційних заходів вшанували пам’ять загиблих за суверенітет і територіальну цілісність України.

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто встановили лампадки до пам’ятника загиблим захисникам на міському цвинтарі "Кальварія".

Вони також відвідали могили військовослужбовців ЗСУ угорської національності, які загинули у війні з російським агресором, та оглянули поховання військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Роберта Мадяра, який віддав життя за Україну в боях на Запорізькому напрямку.