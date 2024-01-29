Єрмак, Кулеба та Сійярто вшанували пам’ять загиблих захисників в Ужгороді (відео) [ Редагувати ]
В Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводять переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.
Петер Сійярто прибув з офіційним візитом до нашої країни на запрошення української сторони. Метою візиту є нормалізація двосторонніх відносин між державами шляхом посилення діалогу на рівні громад та розв’язання низки актуальних питань.
У заходах, що відбуваються в Ужгороді, беруть участь Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та інші представники української сторони.
До початку переговорів керівник Офісу Президента, голова МЗС України та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини в межах офіційних заходів вшанували пам’ять загиблих за суверенітет і територіальну цілісність України.
Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто встановили лампадки до пам’ятника загиблим захисникам на міському цвинтарі "Кальварія".
Вони також відвідали могили військовослужбовців ЗСУ угорської національності, які загинули у війні з російським агресором, та оглянули поховання військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Роберта Мадяра, який віддав життя за Україну в боях на Запорізькому напрямку.
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