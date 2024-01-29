Українцям на пошту можуть надходити фейкові повідомлення, що намагаються створити паніку та непокій в суспільстві. Одним із таких фейків є повідомлення, яке нібито від Офісу президента і повідомляє про передачу частини території України росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.

За інформацією Центру, у листах на електронні пошти, які надходять українцям, йдеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій".

Насправді поширювані повідомлення - фейк російської ІПСО.

Там уточнили, що мета таких фейків - спроба вплинути на морально-психологічний стан українців та дискредитувати керівництво держави.

Будьте уважними та не поширюйте непідтверджену інформацію. Всі офіційні повідомлення слід перевіряти на офіційних ресурсах та довірених новинах.

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