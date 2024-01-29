У Хустському районі Закарпатської області сталася трагедія під час риболовлі. Двоє чоловіків провалилися під кригу. Один із них був врятований, але інший, на жаль, загинув у крижаній воді. Подія сталася під час відпочинку, коли вони займалися риболовлею на водоймі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники швидко реагували на подію, але не змогли врятувати життя одного з чоловіків. Такі трагічні випадки підкреслюють важливість дотримання безпекових заходів під час відпочинку на льоду та надводних об'єктах під час зимового періоду.

Трагічний випадок стався в селі Дубрівка на місцевому ставку близько опівдня 28 січня.

Як розповіли рятувальники, щойно один із рибалок побачив, що напарник іде під воду, то одразу кинувся на допомогу, проте мало не потонув сам.

Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги.

Через деякий час за 10 метрів від берега водолази вилучили з води тіло 70-річного чоловіка без ознак життя, та передали працівникам поліції.

Раніше рятувальники дали поради, як безпечно рибалити взимку.