Житель міста Балаклія, розташованого в Харківській області, вирішив добровільно працювати на російських окупантів під час окупації. За такі дії йому загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Балаклії під час окупації добровільно зайняв посаду "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области" До вторгнення росіян українець працював на газовидобувному підприємстві біля Ізюма, але потім добровільно змінив сферу діяльності.

Чоловік виконував накази росіян та незаконно затримував людей і проводив допити. Крім цього він "підтримував громадський порядок" на закріпленій за ним дільниці у місті.

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ, тому його оголошено у розшук.

Колаборанту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Такі випадки підкреслюють серйозні наслідки для тих, хто вибирає співпрацю з окупантами та допомагає їм в їхній неправомірній діяльності. Україна приділяє велику увагу захисту свого суверенітету та карає тих, хто порушує закони та причетний до незаконної анексії території.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.