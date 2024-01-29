Українська сторона зробила дуже потужний крок для підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу.

Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі.

Єрмак додав, що Україна та Угорщина зацікавленні, щоб зустріч двох лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн.

Нагадаємо, 12 січня з президентом Зеленським зустрічалася спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, до завдань якої входить нагляд за допомогою, що надається Києву.