Україна зробила "потужний крок" для підготовки зустрічі Зеленського і Орбана - Єрмак [ Редагувати ]
Українська сторона зробила дуже потужний крок для підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу.
Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі.
Єрмак додав, що Україна та Угорщина зацікавленні, щоб зустріч двох лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн.
Нагадаємо, 12 січня з президентом Зеленським зустрічалася спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, до завдань якої входить нагляд за допомогою, що надається Києву.
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