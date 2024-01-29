росія під час атаки на місто Одеса використала безпілотники-камікадзе типу "Шахед". Один із таких дронів не розірвався і впав на землю. Правоохоронці виявили цей літальний апарат та провели його безпечне знищення. Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейська Оксана Запорожець зазначила, що виявлення та ефективне усунення небезпеки від залишків таких дронів є важливою складовою реагування на подібні військові загрози.

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено кілька житлових будинків, складське приміщення, соціальну інфраструктуру та постраждало шестеро людей.

Вага вибухової речовини, яка містилася в "Шахеді", була понад 50 кілограмів. Бойова частина перебувала у вкрай небезпечному стані та становила значну небезпеку для людей.

Роботи з вилучення дрона вибухотехніки проводили дуже швидко, адже була загроза нового повітряного обстрілу. Працювали вручну, бо робототехніку підвести туди не мали змоги.

Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик і знешкодили, закопавши в землю та підірвавши.

Раніше під обстріл потрапило село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один з снарядів влучив у двір житлового будинку. 89-річна місцева мешканка отримала поранення живота.

Нагадаємо, напередодні у Бериславі окупанти також скинули вибухівку з безпілотника, тоді загинув чоловік.