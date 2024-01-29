У Херсоні чути вибухи [ Редагувати ]
29 січня російські війська знову атакували місто Херсон. Наразі в місті чутно вибухи, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко через свій канал в Telegram.
У разі нових подробиць буде забезпечено відповідну інформацію.
Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Місцевих просять зберігати спокій та за можливості перебувати в укритті.
Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті обстрілу.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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