"Ми повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі" - Сійярто [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Про це стало відомо під час спільної прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру.
Сійярто вважає, що Угорщина та інші країни повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.
Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру.
Раніше в Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.
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