Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Про це стало відомо під час спільної прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Ми повинні і в міжнародній політиці інтенсивніше говорити про необхідність миру.

Сійярто вважає, що Угорщина та інші країни повинні примножити зусилля, щоб в Україні люди могли спокійно жити в мирі.

Угорщина готова докладати зусиль. Адже знаємо, що спасти життя людей можна лише під час миру.

Раніше в Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.