Ласло Тороцкаї, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank, який висловлював загрози територіальній цілісності України, зіткнеться з рішучим опором та відповіддю від української сторони. Утім, відзначається, що його агресивні заяви не отримають підтримки та зухвалості у відносинах із нашою країною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Кулеба нагадав, що уряд Угорщини підтримує Україну та її територіальну цілісність. Але не всім хочеться, щоб між країнами були добрі стосунки, тож є погрози щодо Закарпаття.

Але якщо путін (російський диктатор володимир путін - ред.) обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обломають тим більше.

Раніше в Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.