Нікополь атакують дронами та артилерією: є поранені [ Редагувати ]
У понеділок, 29 січня, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини. Про це свідчить його допис в Telegram.
Сьогодні через ворожі атаки по Нікополю постраждали дві особи. Їм надана необхідна медична допомога.
За словами Лукашука, один з поранених отримав важкі травми і був доставлений до лікарні. Другий - лікуватиметься амбулаторно.
Загалом за день російські окупанти вісім разів атакували Нікопольський район. Зокрема, вони били з артилерії та застосували три дрони-камікадзе. росіяни гатили по райцентру та Марганецькій громаді.
У Нікополі через російські обстріли пошкоджені вісім приватних будинків, комунальне підприємство, господарські споруди, дві лінії електропередачі та газопровід.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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