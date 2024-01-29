У понеділок, 29 січня, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що російські загарбники атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини. Про це свідчить його допис в Telegram.

Сьогодні через ворожі атаки по Нікополю постраждали дві особи. Їм надана необхідна медична допомога.

За словами Лукашука, один з поранених отримав важкі травми і був доставлений до лікарні. Другий - лікуватиметься амбулаторно.

Загалом за день російські окупанти вісім разів атакували Нікопольський район. Зокрема, вони били з артилерії та застосували три дрони-камікадзе. росіяни гатили по райцентру та Марганецькій громаді.

У Нікополі через російські обстріли пошкоджені вісім приватних будинків, комунальне підприємство, господарські споруди, дві лінії електропередачі та газопровід.

Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.