Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння. Про це він сказав на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України. Однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не буде надавати Україні озброєння.

Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду.

Сійярто заявив, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку, та сподівається, що це триватиме не довго.

Раніше в Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.