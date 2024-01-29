Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі "УП". Як пише видання, на запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів "точно ні".

У понеділок, 29 січня, стало відомо про те, президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Офіційної інформації підтвердження звільнення Залужного чи спростування наразі немає. Відповідного указу на сайті президента – теж.

Тим часом Міністерство оборони опублікувало інформацію, що це неправда. Але, про що саме йде мова - не зазначається. Наразі це все, що офіційно відомо.

Залужний був головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".

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