29 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із своїм колегою, Люком Фріденом, висловивши вдячність за лідерство Люксембургу у створенні ІТ-коаліції та приєднання до коаліції F-16.

Про це український премʼєр-міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та Президентом Володимиром Зеленським у Давосі. Торкнулися питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу, — сказав Шмигаль.

Особливу увагу обидва лідери звернули на посилення санкцій проти росії та замороження російських активів, враховуючи вагомий внесок Люксембургу в цьому питанні.

Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз, швидше за все, затвердить чотирирічну програму допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.