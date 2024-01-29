29 січня, президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні розповів про результати ранкового селектору, під час якого він обговорив питання з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою уряду Греції.

Зрозуміло, що це одне з головних завдань року — випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо, — сказав президент.

На зустрічі представники різних напрямів державної роботи доповіли президенту. Військові поділилися інформацією про ситуацію на фронті у кожному напрямку, розвідка надала відомості щодо дій росії та її впливу на сателіти. Також обговорювалися питання, пов'язані з дронами, такі як їх виробництво, постачання та забезпеченість підрозділів.

І також проговорили з главою уряду України заплановану роботу з донорами – зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві, — додав президент.

З прем’єр-міністром Шмигалем президент провів стратегічну нараду стосовно роботи з партнерами у Східній Європі протягом першого півріччя. Були розглянуті деталі міжурядової співпраці з країнами, такими як Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Болгарія.

Зеленський також зазначив у відеозверненні про розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, де вони обговорили різнопланову співпрацю між Україною та Грецією на двосторонньому рівні та в рамках Європейського союзу, а також у Балканському регіоні.

Готуємо новий саміт Україна – Балкани. А також запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті Героїв Крут ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність під час Української революції 1917-1921 років, Революції Гідності та російсько-української війни.