Конфіскація російських активів: посли ЄС дійшли згоди щодо прибутку [ Редагувати ]
Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку, отриманого від заморожених російських активів, для надання допомоги Україні.
Про це повідомила у соцмережі Х головуюча Бельгія у Раді Європейського союзу.
Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України, - сказано в повідомленні.
Деталей цієї угоди не було розкрито в рамках інформації, наданої під час бельгійського головування.
Зазначимо, європейські санкції не змогли знищити російську оборонну промисловість. Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія. За його словами, Євросоюз "не бачить світла у кінці українського тунелю".
по темі
Міжнародна увага до воєнного конфлікту в Україні втрачає свою актуальність, в той час як у заголовках світових ЗМІ переважає війна в Секторі Гази, повідомив верховний комісар ООН у справах біженців
Нідерланди прийняли рішення виділити Україні 122 мільйони євро для придбання боєприпасів, озброєння та забезпечення кібербезпеки
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина підтримувала та буде підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України
Українська сторона зробила дуже потужний крок для підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив намір "на певному етапі" запросити Україну стати повноправним членом Альянсу