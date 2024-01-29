Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку, отриманого від заморожених російських активів, для надання допомоги Україні.

Про це повідомила у соцмережі Х головуюча Бельгія у Раді Європейського союзу.

Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України, - сказано в повідомленні.

Деталей цієї угоди не було розкрито в рамках інформації, наданої під час бельгійського головування.

Зазначимо, європейські санкції не змогли знищити російську оборонну промисловість. Про це глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія. За його словами, Євросоюз "не бачить світла у кінці українського тунелю".