ЦРУ забороняє свої аналітикам користуватися месенджером Telegram [ Редагувати ]
Центральне розвідувальне управління США заборонило своїм аналітикам використовувати месенджер Telegram, пише Bloomberg.
За даними, які надійшли від американського уряду, існує застереження щодо використання деяких інструментів для отримання OSINT (відкрита розвідка). Зазначається, що аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця, що змушує їх залишати їх у відомчих приміщеннях, якщо вони бажають скористатися додатком.
Стосовно OSINT, Bloomberg повідомляє, що американські спецслужби протягом багатьох років боролися за доступ до таких даних, які вони називають розвідкою з відкритих джерел.
Нагадаємо, українцям на пошту можуть надходити фейкові повідомлення, що намагаються створити паніку та непокій в суспільстві. Одним із таких фейків є повідомлення, яке нібито від Офісу президента і повідомляє про передачу частини території України росії.
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