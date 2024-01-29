Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі, став татом донечки. Це його четверта дитина. Про це повідомив український ведучий Слава Дьомін у своєму Instagram.

Дружина 37-річного боксера, Катерина, народила йому донечку в одному з пологових будинків Києва. Новонароджена дівчинка важить майже 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту, і її назвали Марією.

Слава Дьомін також повідомив, що сини Усика наразі проживають разом зі своєю бабусею за кордоном, тоді як дочка залишилася в Києві з матір'ю. Важливо відзначити, що разом із дружиною Усик виховує ще одну дочку, Єлизавету, а також синів Кирила та Михайла.

Нагадаємо, Олександр Усик, який є чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі, планує провести поєдинок із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.