Усик учетверте став батьком: як назвали дитину [ Редагувати ]
Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі, став татом донечки. Це його четверта дитина. Про це повідомив український ведучий Слава Дьомін у своєму Instagram.
Дружина 37-річного боксера, Катерина, народила йому донечку в одному з пологових будинків Києва. Новонароджена дівчинка важить майже 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту, і її назвали Марією.
Слава Дьомін також повідомив, що сини Усика наразі проживають разом зі своєю бабусею за кордоном, тоді як дочка залишилася в Києві з матір'ю. Важливо відзначити, що разом із дружиною Усик виховує ще одну дочку, Єлизавету, а також синів Кирила та Михайла.
Нагадаємо, Олександр Усик, який є чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі, планує провести поєдинок із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.
по темі
Правозахисники б'ють на сполох. Вони стверджують - показна турбота про дітей та родину, що в рф подекуди межує з абсурдом, насправді - фікція та лицемірство.
Це буде перший бій Ломаченка з травня 2023 року, коли він програв Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат України, Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів про проєкт шкільної ліги "Пліч о пліч"
В Донецькій області прийнято рішення про примусову евакуацію мешканців дев'яти сіл
За інформацією ВООЗ (згідно з опублікованими нею результатами досліджень у 2023 році), глобальний показник безпліддя у світі становить 17,5%