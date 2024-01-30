У Великій Британії можуть оголосити загальний призов на військову службу. Усе через те, що поточна чисельність збройних сил в країні "занадто маленька". І у разі, якщо країна таки вступить у війну з росією - усім цивільним потрібно бути готовими до цього - попередив командувач армією генерал Патрік Сандерс. Світлана Чернецька із Лондона з подробицями далі.

Великі дебати щодо майбутнього британської армії викликав начальник генштабу генерал Патрік Сандерс. Виступаючи на конференції щодо броньованої техніки він наголосив на необхідності підготовки до великої війни з Росією. Сам Сандерс не є прихильником призову, тобто обов'язкової служби в армії для всіх чоловіків певного віку. Генерал радше закликає до створення "армії цивільних". Добровольців, які могли б воювати на суходолі.

Чарлі Герберт, командувач британської армії у відставці:

У генерала Патріка репутація - відвертої, прямої людини. За пів року він піде з позиції начальника генштабу. Зараз для нього чудовий час - не бути обтяженим політичними обмеженнями й сказати, що вважає за потрібне. Генерал свідомо вчинив провокацію. Викликав дебати щодо бюджету армії. А ще змусив замислитися про те, що раніше уявлялося як неможливе: про велику європейську війну, яка може зачепити й Сполучене Королівство.

У британських збройних силах зараз найбільша криза в сучасній історії. За останні 30 років їхня чисельність скоротилася вдвічі. І у разі небезпеки резервістів буде недостатньо. Отже, один із варіантів - повернення обов'язкової армійської служби для молоді. У Британії призов використовували під час двох світових воєн. Під час Другої - бойові лави поповнювали й жінками - неодруженими та бездітними. Лондон залишив обов'язкову півторарічну службу для чоловіків 17-21 року до 1960. Відтоді вступ до війська був лише добровільним і оплачуваним. За недавніми опитуваннями, абсолютна більшість британців не хоче повернення призову. Отже, найімовірніше, перевагу віддадуть "громадянській армії".

Чарлі Герберт, командувач британської армії у відставці:

Усього 24 роки тому в нас була територіальна армія, кількістю 50 тис. людей. А кількома роками раніше - у ній було 100 тис. Ідея про армію добровольців, які готові пожертвувати своїм часом - це може бути всього тиждень на рік, аби отримати базове необхідне тренування, щоби у випадку національної небезпеки - вони були доступні, цю ідею можна зреалізувати.

Елізабет Бров, старший науковий співробітник аналітичного центру "Атлантична рада":

Смішно вважати, ніби лише люди в уніформі, яким платять за це, повинні утримувати країну в безпеці. Нам всім знайдуть застосування. І якщо подивитися на країни, які відповідально вирішують питання своєї безпеки, приміром, Фінляндія чи Швеція під час Холодної війни, то нескладно помітити: вони всі залучали пересічних громадян. Бо є багато можливостей бути корисними - і зі зброєю, і без зброї, і взагалі багато спеціалізацій можуть бути потрібними.

У плануванні оборони країни на випадок війни - військове керівництво Британії посилається на досвід України. Адже останніми роками вважалося, що наступні збройні конфлікти будуть боями новітніх технологій. Та українські реалії підкреслили важливість людей. Начальник британського генштабу Сандерс каже: "Україна демонструє те, що регулярні армії починають війни, а громадянські - у них перемагають".

Чарлі Герберт, командувач британської армії у відставці:

В Україні ми бачимо таку війну, до якої ми перестали готуватися та оснащуватися. В Україні - бойові дії високої інтенсивності, і саме до цього генерал хоче повернути готовність нашої армії. У нас зараз всього 200 танків, саме військо менше, ніж коли-небудь за останні 200 років. Ми мусимо швидко збільшити армію, раптом це знадобиться в майбутньому.

До українського досвіду можуть апелювати й під час підготовки "армії цивільних". Адже зараз британці тренують тисячі українців на своїх полігонах. Їх навчають азів військової справи - такий вишкіл чекає і на британських добровольців, які зголосяться долучитися до громадянської армії.