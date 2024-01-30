Розлука у 20 місяців. Прикордонниця Аліна Паніна, яка після оборони Маріуполя провела майже пів року у російському полоні, дочекалася з російських катівень й свого коханого.

Ілля Музика до рук окупантів попав після тривалих боїв у Маріуполі з металургійного комбінату Ілліча. Після того про бійця не було жодної звістки. І лише 3 січня його разом з іншими українськими бранцями повернули додому. Нашій Христині Гашенко вдалося поспілкуватися із захисником.

3 січня із російського полону вдалося повернути 230 українців. Це найбільший обмін від початку великої війни.

Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та прикордонники. Серед них і 29-річний Ілля Музика. В одній з українських лікарень його зустрічає кохана - Аліна Паніна, яка також боронила Маріуполь.

Аліна Паніна, прикордонниця:

Були думки про те, що його немає вже в живих, тому що не було звістки, ніхто його не бачив, де він, як він, що він.

Ілля в руки окупантів потрапив під час оборони Маріуполя. Після запеклих боїв 10 квітня Ілля та ще понад півтори тисячі українських захисників покинули розтрощені ворогом мури металургійного комбінату імені Ілліча та здалися в полон. Тоді Аліна свого коханого бачила востаннє. Дівчина тоді разом з іншими прикордонниками проривалися на металургійний завод "Азовсталь".

Аліна Паніна, прикордонниця:

У нас було дві собачки з собою. Одну тримала я, а іншу - він відав повідець з собачкою і сказав: "Я тебе люблю, ти сильна, ти справишся.

Іллю та ще майже 2 сотні українських захисників через кілька днів росіяни літаком, а потім автобусом відправили в СІЗО міста Галич Костромської області. Це за 1700 кілометрів від України.

Ілля Музика, прикордонник:

З наступного дня у нас почалися допити, нас водили на допити, допитували різну інформацію, що ми бачили, що робили, які були вказівки, які позиції, де, що, як, коли.

До українських полонених росіяни ставилися по-різному, каже Ілля.

Ілля Музика, прикордонник:

Відношення було - ненависть. Вони просто не люблять нас як націю, як народ, вони не можуть зрозуміти, що хтось може жити краще ніж вони.

Про росіян Ілля розповідати не хоче. Каже, психологічно важко згадувати й переживає за тих, хто досі в полоні.

Ілля Музика, прикордонник:

Це такі моменти - я б не хотів просто про них там розказувати, згадувати, але було по-різному, різне було відношення.

Аліна Паніна, прикордонниця:

Противник і їхня сторона слідкує за нашими соцмережами й дуже багато чого бачать, і багато чого чують, і після того всі близькі, які знаходяться там, побратими, дівчата, після того до них міняється відношення.

За 20 місяців полону Ілля схуд на 18 кілограмів.

Ілля Музика, прикордонник:

Вони просто давали тобі 3 хвилини, і не залежить від того чи воно гаряче, чи холодне, ти мусиш то все бігом вкинути.

Аліна після Маріуполя провела 5 місяців в російській колонії в Оленівці.

Аліна Паніна, прикордонниця:

Хлопці деякі й дівчата на вулиці їли дощових червʼяків, тому що це смак інший. Розумієте, якщо ти дуже довго в одній колонії - у них їжа не міняється, у них одне і теж саме, і тобі воно вже просто набридає. Були моменти, що по камері й мишу ловили, і мишу їли сиру, живу.

Поки перебували в застінках - жодної інформації з вільного світу до них не доходило - розповідає Ілля.

Ілля Музика, прикордонник:

Ні телефонів, ні інформації, ні телевізорів, просто були закриті в камерах, просто сиділи, читали книжки, стояли, ходили по камері, нам вони нічого не розказували, тобто взагалі.

Аліна та Ілля кажуть, хоча і були в різних місцях утримання - методи тиску росіяни застосовували однакові.

Аліна та Ілля, прикордонники:

Дивіться, вас не забирають місяць, другий. Третій. Бачите ви нікому не потрібні, ви будете в полоні. - Вони кажуть: можуть обміняти сьогодні, обміняти завтра або через 10 років. І ми коли чули фразу 10 років, пробувши там уже майже 2 роки, бувши там, не знаючи нічого, ми розуміли, що дійсно це може бути.

Попри намагання зламати, надія повернутися додому не покидала українських захисників. Із СІЗО, де тримали Іллю, росіяни таки вивезли майже 3 сотні українців. До останньої хвилини бійці боялися, що обмін може і не відбутися.

Ілля Музика, прикордонник:

Я впевнився на 100 відсотків, можна сказати, коли відкрилися двері автобуса, і зайшов наш працівник, і він сказав нам: добрий вечір, хлопці, вітаю вас в Україні. Там через емоції - це не передати словами, були раді звичайно.

Сьогодні Ілля Музика у відпустці. Попереду - реабілітація. Головне, каже боєць, він на своїй землі, і рідний дім допоможе швидше відновитися.