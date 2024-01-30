Близько 6 мільярдів гривень передбачено державою на придбання житла ветеранам та їхнім сім'ям. Торік компенсацію за купівлю власної домівки отримали більш як дві з половиною тисячі родин. Як працює відповідна програма та хто може розраховувати на державну підтримку - далі.

За чашкою чаю у власній квартирі ветеран АТО та пенсіонер Микола Трегубенко розповідає, як змінилося його життя за останні десять років. У 2014-му він вимушено покинув усе, що мав, на Донеччині, та переїхав у Запоріжжя.

Микола Трегубенко, ветеран АТО:

Тому що воєнні дії почались. Наш район Новоазовський почали обстрілювати, далекобійна зброя там, артилерійська канонада гуділа цілими днями.

Так, 60-річний чоловік став переселенцем. Із Запоріжжя Микола Олександрович пішов на фронт. Каже, вчинити інакше просто не міг.

Микола Трегубенко, ветеран АТО:

Я не так вихований, щоб приїхати й заховатись десь там, бігати.

Служив Микола Трегубенко у різних добровольчих формуваннях.

Микола Трегубенко, ветеран АТО:

На фронті, розумієте, отам ворог, отут друзі, тут друзі й ззаду друзі, дадуть кусок хліба, дадуть кусок сала, дадуть води, дадуть патрони, обов'язково, якщо не хвате, це братство фронтове.

Після початку великої війни ветеран АТО знову пішов на фронт. Але за кілька місяців змушений був повернутися додому за станом здоров'я. Втім бойового духу ветерану і зараз не позичати.

А поки що Микола Олександрович потроху обживається у новій квартирі. Гроші на житло йому виділила держава - за програмою від Мінветеранів. Придбати домівку за бюджетні кошти можуть також учасники бойових дій, які мають ще й статус ВПО або отримали на війні інвалідність, або родини загиблих героїв.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Програма діє таким чином, що людина стає в чергу на рівні області. І потім, коли черга підходить, відповідно до виділених бюджетних коштів, вона відкриває рахунок в банку і їй адресно перераховують кошти, і вона має купити собі житло вторинне або введене в експлуатацію первинне.

Минулого року таким чином нове житло отримали понад дві тисячі шістсот українських родин. Цьогоріч на програму передбачено майже шість мільярдів гривень.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Людина може в будь-якому куточку України незалежно від місця реєстрації придбати собі житло, а також вона має це зробити не тільки протягом року, а ще протягом пів року після скасування воєнного стану. Люди подаються в органи місцевої влади, а там просто дивляться документи, чи є підтвердження, що це дійсно та категорія, чи людина підпадає під категорію.

Микола Олександрович каже: хоча й довелося постояти у житловій черзі та витратити час на пошуки відповідної оселі, новою квартирою задоволений. Найбільше тішить те, що тепер має власний куточок, де може зустрічати гостей та господарювати.