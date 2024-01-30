У вівторок, 30 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України Фітьо Володимир розповів про те, яка кількість російських вояків може стояти на фронті на Харківському напрямку.

Цифра, в принципі, відома. Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУ "Хортиця". Загалом по зоні відповідальності зафіксовано близько 200 тисяч окупантів. Саме на Купʼянському напрямку - близько 44 тисяч.

Також він розповів, наскільки гостро стоїть питання щодо нашого поповнення серед військ.