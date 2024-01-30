Фітьо розповів, скільки російських вояків стоять на Харківському напрямку [ Редагувати ]
У вівторок, 30 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України Фітьо Володимир розповів про те, яка кількість російських вояків може стояти на фронті на Харківському напрямку.
Цифра, в принципі, відома. Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУ "Хортиця". Загалом по зоні відповідальності зафіксовано близько 200 тисяч окупантів. Саме на Купʼянському напрямку - близько 44 тисяч.
Також він розповів, наскільки гостро стоїть питання щодо нашого поповнення серед військ.
Звичайно, потрібно нашим бригадам, які воюють, все ж таки свіжі сили, потрібно відпочинок проводити. Формуються нові підрозділи. В принципі, зараз всі кадрові потреби це звичайно піхотинці, на них найбільший тягар війни. Вони зазвичай знаходяться на вістрі оборони, наступання. Але, всі професії, які є в ЗСУ зараз затребувані, кожен може вибрати ту бригаду, де він хоче проходити службу, звернутись до ТЦК та реалізувати це.
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