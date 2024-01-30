Автопробіг, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у російській неволі. Таку акцію влаштували у Кропивницькому. Участь взяли рідні, друзі та знайомі бранців. До містян долучилися й родини військовополонених з Одещини та Дніпропетровщини.

До автопробігу центральними вулицями Кропивницького - долучилося майже пів сотні автівок та дві сотні учасників - це рідні, друзі знайомі бійців, що нині перебувають в російській неволі.

Сніжана Кіс, дружина військовополоненого:

Мій чоловік з перших днів війни захищав місто Маріуполь, вийшов з "Азовсталі" ще в травні 22 року і по сьогоднішній день знаходиться в полоні, знаю, що він знаходиться в Луганській області. Це я вже знаю від побратимів, яких обміняли. На фотографіях його донечка, наша спільна донечка, він їхав - їй було вісім місяців, зараз уже буде три.

До акції долучились не лише родини з Кропивницького, а й із сусідніх регіонів.

Юлія Каїрська, дружина військовополоненого:

Я - дружина полоненого Андрія, я приїхала з міста Марганець, Дніпропетровської області, для участі в автопробігу, в мене чоловік потрапив в полон у квітні 2022 року, на цей момент він уже підтверджений рф, що він знаходиться в полоні. Я беру участь в усіх акціях, в усіх можливих акціях, автопробігах, пішій ході, у нас була поїздка в Женеву. Я зроблю все для того, щоб повернути його додому, вдома на нього чекають четверо дітей.

Автопробіг підтримали й пішоходи. У центр Кропивницького люди прийшли з фотографіями Героїв, що вже другий рік - у російській неволі.

Жанна Зубрицька, мати військовополоненого:

Понад 20 місяців мій син знаходиться в полоні, з початку повномасштабного вторгнення він був в Маріуполі, і по цей час він знаходиться у полоні, за ці 20 місяців жодної інформації, де він знаходиться у нас немає. Кожен день очікування, розумієте, кожен день очікування, лягаєш спати з мислями про те, що ось-ось буде обмін, ось-ось обмін він попаде, і він там буде.

Нагадати про полонених Героїв - головна мета акції!

Жанна Зубрицька, мати військовополоненого, організаторка автопробігу на підтримку військовополонених:

Цією акцією ми хочемо привернути увагу нашого суспільства, щоб повернути наших рідних, щоб ніхто не забував вчинок наших рідних. Ми їздимо на акції до Києва, до Одеси, тому якось нас об'єднало наше спільне горе.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, натепер в російському полоні перебуває більше восьми тисяч бранців.