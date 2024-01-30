Гуменюк розповіла про оперативну обстановку на півдні [ Редагувати ]
У вівторок, 30 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла про оперативну обстановку на півдні країни.
Ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє свої активності, вишукує ті засоби та можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічного застосування "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби, з потужним використанням за кількістю збільшено FPV-дронів, дронів інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси.
"При чому, прицільно, бачачи, що це робиться в напрямку цивільного населення, коли просто на подвірʼя людям прилітає осколковий боєприпас. Фактично під ноги або по автівці, яка рушить населеним пунктом вздовж правого берега Дніпра", - додала вона.
Продовжуються й артилерійські обстріли. Зокрема, зосереджується на обласному центрі. Херсон обстрілюється досить регулярно. Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя мешканців лівобережжя. Також застосовує і керовані авіабомби.
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