На Київщині збили ракету рф з кулемета: розмова із захисниками неба [ Редагувати ]
Робота в режимі 24 на 7 та за будь-якої погоди. Це - реалії служби бійців мобільних вогневих груп. З військовими, які тиждень тому збили у небі над Київщиною дві крилаті ракети, одну з яких - із кулемета, поспілкувався Анатолій Журавльов.
Ось так на Київщині тиждень тому українські захисники неба відбивали масовану повітряну атаку росіян.
Позивний "2.0.2", військовослужбовець Збройних сил України:
Виставили кулемет, виставили тепловізійний приціл, ви можете його там бачити, і побачили ракету, взяли на 10 корпусів вперед, відкрили вогонь - і буквально з першої черги - 6-7 патронів - було вражено ціль.
Збивали ворожу ракету воїни мобільної вогневої групи з оцього великокаліберного "Браунінгу". За кулеметом був Богдан.
Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:
Саме головне його змазувати - дуже люблять масло. Пару раз в неділю ми його повністю перебираємо, розбираємо і повністю змазуємо. По ньому навіть видно, що всюди масло тече.
Влучити з кулемета ціль, що летить з величезною швидкістю - завдання не з легких, кажуть бійці.
Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:
За хвилин 10 стояли, говорили, що це майже нереально, але як виявилося - реально.
Позивний "2.0.2", військовослужбовець Збройних сил України:
Спочатку не повірили, якщо чесно... Тому що з "Браунінга", та взагалі з кулемета збити Х-101 - це шанс один на тисячу, може.
Збивши ракету, оборонці неба не пішли на відпочинок. Поїхали відразу на полігон - відпрацьовувати навички зі стрільби.
Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:
Тренування постійно, звісно, обов'язково потрібні. Виїжджаємо на полігони - стріляємо по кульках. По сигнальних ракетах також.
Олександр показує нам польський ПЗРК "Перун". Екіпаж бійця працює переважно з переносними зенітно-ракетними комплексами.
Позивний "Кіт", військовослужбовець Збройних сил України:
Не тільки "Перуни", а також "Стінгер", "Ігли". Кожен знає свою справу - хто б не стріляв - підбіг, можемо один одного підмінити. Так що ракети не проходять.
На рахунку екіпажу уже є збита російська ракета. 23-го січня влучний постріл зробив Сергій.
Позивний "Адвокат", військовослужбовець Збройних сил України:
Що "Стінгер", що "Перун" - ефективні однаково. Але у "Стінгера" немає ось такого запобіжника, і можна випадково втратити захват цілі й пустити ракету в пусту, так скажемо. Тут ракета в пусту не вийде. Вона виходить сама автоматично - по захопленню цілі. Коли захопила - вона виходить. Це стовідсоткове. Кажуть, 33 відсотки, як би враження, але це - літаки або гелікоптери, які випускають ловушки.
Успіхи бійців мобільних вогневих груп, що в режимі 24/7 працюють на Київщині, відзначили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Хлопці 24 на 7 пильнують українське небо. Коли в зоні ураження з'являється ціль, то наші хлопці її вражають. "Перун" збив крилату ракету на відстані півтора кілометра, а відповідно кулемет збив її на відстані 400-500 метрів. Щодо ефективності, то ми порахували, що за минулий рік 63 відсотки "Шахедів" було збито саме мобільними вогневими групами. Але і крилаті ракети, які з'являються у їх зоні виявлення та ураження - також по зубах нашим воїнам.
Генерал зазначає - рахунок мобільних вогневих груп у Північній операційній зоні вже йде на сотні. Здебільшого це досвідчені воїни, які усвідомлюють як найефективніше протидіяти ворожій зброї.
Позивний "Кіт", військовослужбовець Збройних сил України:
Хлопці воюють на передовій, які сидять в окопах, тут - їхні сім'ї, діти. Теж комусь треба захищати. Ось ми захищаємо небо, щоб по небу нічого не пролетіло.
Найперше у планах бійців, що входять до складу мобільних вогневих груп - удосконалювати свої навички. Аби знищувати у повітрі ще більше ворожих ракет і дронів. І тим самим захищати життя українців.
по темі
У Харкові жертвами обстрілів стали 8 людей, і 62 цивільних постраждали. Сьогодні у місті День жалоби. Продовжить Світлана Шекера.
Від початку цього року російські ДРГ вже кілька разів намагались зайти на прикордоння. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу. Щоб підтримувати себе у формі - українські воїни постійно тренуються. На чому роблять акценти під час вишколів? Та яка нині обстановка у Північній операційній зоні?
Це означає, що у школах замість вахтерів дітей тепер зустрічатимуть правоохоронці. Поліціянти пройшли відповідне навчання й готові до спілкування з підлітками. Які ще зміни чекають на навчальні заклади? #валеріяглущенко
Нібито "убиті" у Харкові французькі найманці знайшлися живими й неушкодженими на батьківщині. Та розвінчали чергову брехню російської пропаганди. Що розповіли?
Щодня під ворожими обстрілами Мирноград, Краматорськ та інші громади. Напередодні на Донеччині оголосили примусову евакуацію із сіл Мар'їнської та Очеретинської громад. Деталі - в нашому огляді.
Ілля Музика до рук окупантів попав після тривалих боїв у Маріуполі. Після того про бійця не було жодної звістки. І лише 3 січня його разом з іншими українськими бранцями повернули додому. Нашій Христині Гашенко вдалося поспілкуватися із захисником.