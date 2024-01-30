Влучити з кулемета ціль, що летить з величезною швидкістю - завдання не з легких, кажуть бійці.

Робота в режимі 24 на 7 та за будь-якої погоди. Це - реалії служби бійців мобільних вогневих груп. З військовими, які тиждень тому збили у небі над Київщиною дві крилаті ракети, одну з яких - із кулемета, поспілкувався Анатолій Журавльов.

Ось так на Київщині тиждень тому українські захисники неба відбивали масовану повітряну атаку росіян.

Позивний "2.0.2", військовослужбовець Збройних сил України:

Виставили кулемет, виставили тепловізійний приціл, ви можете його там бачити, і побачили ракету, взяли на 10 корпусів вперед, відкрили вогонь - і буквально з першої черги - 6-7 патронів - було вражено ціль.

Збивали ворожу ракету воїни мобільної вогневої групи з оцього великокаліберного "Браунінгу". За кулеметом був Богдан.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Саме головне його змазувати - дуже люблять масло. Пару раз в неділю ми його повністю перебираємо, розбираємо і повністю змазуємо. По ньому навіть видно, що всюди масло тече.

Влучити з кулемета ціль, що летить з величезною швидкістю - завдання не з легких, кажуть бійці.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

За хвилин 10 стояли, говорили, що це майже нереально, але як виявилося - реально.

Позивний "2.0.2", військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку не повірили, якщо чесно... Тому що з "Браунінга", та взагалі з кулемета збити Х-101 - це шанс один на тисячу, може.

Збивши ракету, оборонці неба не пішли на відпочинок. Поїхали відразу на полігон - відпрацьовувати навички зі стрільби.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Тренування постійно, звісно, обов'язково потрібні. Виїжджаємо на полігони - стріляємо по кульках. По сигнальних ракетах також.

Олександр показує нам польський ПЗРК "Перун". Екіпаж бійця працює переважно з переносними зенітно-ракетними комплексами.

Позивний "Кіт", військовослужбовець Збройних сил України:

Не тільки "Перуни", а також "Стінгер", "Ігли". Кожен знає свою справу - хто б не стріляв - підбіг, можемо один одного підмінити. Так що ракети не проходять.

На рахунку екіпажу уже є збита російська ракета. 23-го січня влучний постріл зробив Сергій.

Позивний "Адвокат", військовослужбовець Збройних сил України:

Що "Стінгер", що "Перун" - ефективні однаково. Але у "Стінгера" немає ось такого запобіжника, і можна випадково втратити захват цілі й пустити ракету в пусту, так скажемо. Тут ракета в пусту не вийде. Вона виходить сама автоматично - по захопленню цілі. Коли захопила - вона виходить. Це стовідсоткове. Кажуть, 33 відсотки, як би враження, але це - літаки або гелікоптери, які випускають ловушки.

Успіхи бійців мобільних вогневих груп, що в режимі 24/7 працюють на Київщині, відзначили в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Хлопці 24 на 7 пильнують українське небо. Коли в зоні ураження з'являється ціль, то наші хлопці її вражають. "Перун" збив крилату ракету на відстані півтора кілометра, а відповідно кулемет збив її на відстані 400-500 метрів. Щодо ефективності, то ми порахували, що за минулий рік 63 відсотки "Шахедів" було збито саме мобільними вогневими групами. Але і крилаті ракети, які з'являються у їх зоні виявлення та ураження - також по зубах нашим воїнам.

Генерал зазначає - рахунок мобільних вогневих груп у Північній операційній зоні вже йде на сотні. Здебільшого це досвідчені воїни, які усвідомлюють як найефективніше протидіяти ворожій зброї.

Позивний "Кіт", військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці воюють на передовій, які сидять в окопах, тут - їхні сім'ї, діти. Теж комусь треба захищати. Ось ми захищаємо небо, щоб по небу нічого не пролетіло.

Найперше у планах бійців, що входять до складу мобільних вогневих груп - удосконалювати свої навички. Аби знищувати у повітрі ще більше ворожих ракет і дронів. І тим самим захищати життя українців.