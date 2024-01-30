У рф заявили про масовану атаку дронів [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 30 січня, Міністерство оборони російської федерації повідомило про масовану атаку дронів на їхні позиції. Про це повідомляє Міноборони рф у Telegram.
За даними окупантів, російські сили протиповітряної оборони відбили цей напад безпілотників.
У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема:
- 11 над Кримом,
- 5 - над Білгородською областю,
- 3 - над Брянською,
- по одному - над Калузькою та Тульською областями.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
Раніше ми писали про те, що астролог назвала дні, коли рф буде "тероризувати" всю Україну.
по темі
Міністерство закордонних справ Німеччини виявило масштабну кампанію дезінформації, яку реалізує росія через соціальну мережу Twitter (X)
У середу, 24 січня, у мережі з'явилось відео з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76
У суботу, 13 січня, пожежа в москві виникла у необлаштованому будинку з кількома поверхами
Протягом останньої доби зафіксовано 77 випадків ведення бойових дій
Наталія Гуменюк розповіла про оперативну обстановку на півдні країни