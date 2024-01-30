У вівторок вночі, 30 січня, Міністерство оборони російської федерації повідомило про масовану атаку дронів на їхні позиції. Про це повідомляє Міноборони рф у Telegram.

За даними окупантів, російські сили протиповітряної оборони відбили цей напад безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема:

11 над Кримом,

5 - над Білгородською областю,

3 - над Брянською,

по одному - над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

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