Медики Першого військового ветеринарного госпіталю з Хмельницького - від заснування у 2017 році - обстежили й пролікували понад дві тисячі службових тварин Сил оборони України. У шпиталі "на колесах" є усе необхідне: пересувна операційна, УЗД-апарат, медикаменти й найголовніше - команда професіоналів, які у будь-який час готові прийти на допомогу чотирилапим захисникам.

У відрядження з військовими ветеринарами вирушила і наша знімальна група.

Медики Першого військового ветеринарного госпіталю їдуть у чергове відрядження.

Кирило Чумаков, начальник Першого військового ветеринарного госпіталю:

За 5 років проїхав, певно, тричі всю Україну. Якщо не більше. Це всі обласні центри - це Херсон, це Суми, Чернігів, Дніпро, Покровськ, це Маріуполь.

До Тернопільського кінологічного центру Нацполіції приїхали вперше. Тут обстежують двадцять двох службових собак - спеціальних і розшукових.

Віталій Жилка, начальник кінологічного Центру ГУ НПУ у Тернопільській області:

До спеціальних собак відносять - це собаки з пошуку зброї й вибухівки, з пошуку наркотичних засобів і людських решток трупів. До розшукових відносяться собаки, які застосовуються по розшуку людей по сліду, по запаховому сліду людини.

Чотирирічна вівчарка Альфа, за висновками професора ветмедицини, Кирила Чумакова, абсолютно здорова

Кирило Чумаков, начальник Першого військового ветеринарного шпиталю:

Хорошої вгодованості, здорова, шерсть блискуча. Головне - соціалізовані. Я в кінологічному центрі не побачив жодної тварини з агресією.

Всі процедури: УЗД-обстеження та маніпуляції, тварини переносять мужньо, по-військовому:

Кінологи розуміють підопічних без слів. П'ятирічна вівчарка Рен, каже Володимир, "скаржиться" на болі в животі.

Володимир Чекирда, інспектор-кінолог Кінологічного центру ГУ НПУ у Тернопільській області:

Собака стомилась, інакше себе поводить. Радісна така, коли ходить. Притуляється, показує, що йому погано.

Після процедур пацієнти дякують ветеринарам за допомогу. Емоції зашкалюють.

Міцне здоров'я, збалансоване харчування і щоденні тренування - запорука професіоналізму службових собак.

Кінологічний розрахунок: собака й інспектор - єдине ціле. Чотирирічна вівчарка Альфа з кінологом місяць відпрацювали на Донеччині.

Андрій Заяць, інспектор-кінолог Кінологічного центру ГУ НПУ у Тернопільській області:

Перевірка блок-постів на провезення наркотичної речовини на територію.

Вівчарка навіть завчасно "попереджала" військових про артобстріли рашистів.

Андрій Заяць, інспектор-кінолог Кінологічного Центру ГУ НПУ у Тернопільській області:

Там, де ми базувалися, вона просилася в укриття.Почула, що щось відбувається не так, і буквально, за деякий час почався артобстріл.

Однорічний пес Маллак, два тижні тому приїхав до Центру у рамках Міжнародної допомоги. Кінолог із п'ятнадцятирічним стажем Микола задоволений: собака швидко навчається.

Микола Крайник, старший інспектор з вибухівки й зброї Кінологічного центру ГУ НПУ у Тернопільській області:

Привикали до нашого харчування. Корми - вони відрізняються. І тільки другий тиждень. Завдатки у нього дуже гарні. Дуже стабільна нервова система в нього. Дуже класна собачка.

У Центрі вже три собаки з-за кордону. Найближчим часом очікують на прибуття ще трьох вівчарок. Але територія кінологічного центру потребує розширення: замало місця для тренувань.

Пізно ввечері ветеринари шпиталю повертаються на базу. Відрядженням задоволені, адже всі службові собаки практично здорові.

Кирило Чумаков, начальник Першого військового ветеринарного шпиталю:

Практично ніяких хвороб не виявлено. Виявлено незначні фізіологічні зміни, якщо вікові собаки. І взагалі, стан тварин у цьому відомстві, я вам скажу, що Національна поліція має чим похвалитись, похвастатись. Перш за все - відношенням до своїх тварин

Вже за кілька днів Перший військовий ветеринарний госпіталь вирушить у чергове відрядження. Щоб допомогти чотирилапим захисникам.