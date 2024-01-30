Вночі росія випустила по Україні "Шахеди" та ракети: скільки збили сили ППО [ Редагувати ]
Упродовж ночі з 29 на 30 січня російські терористи вчинили напад, випустивши в небо над Україною 35 дронів-камікадзе типу Shahed та дві керовані ракети С-300. Завдяки ефективній роботі систем протиповітряної оборони, вдалося знищити 15 ворожих безпілотників.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф, Чауда - Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донецькій області.
Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Раніше ми писали про те, що окупанти атакували Одесу "Шахедом", але дрон не вибухнув.
по темі
У вівторок зранку, 30 січня, у місті Калуга (росія) зафіксували атаку дронів
Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Київській області виникла пожежа на території одного з підприємств
За останні 24 години, 29 січня, наші силовики успішно припинили діяльність 960 терористів з росії
У вівторок вночі, 30 січня, Міністерство оборони російської федерації повідомило про масовану атаку дронів на їхні позиції
Наталія Гуменюк розповіла про оперативну обстановку на півдні країни