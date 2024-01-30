Упродовж ночі з 29 на 30 січня російські терористи вчинили напад, випустивши в небо над Україною 35 дронів-камікадзе типу Shahed та дві керовані ракети С-300. Завдяки ефективній роботі систем протиповітряної оборони, вдалося знищити 15 ворожих безпілотників.

Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф, Чауда - Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донецькій області.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Раніше ми писали про те, що окупанти атакували Одесу "Шахедом", але дрон не вибухнув.