Вишиванка для танка. Так свої маскувальні засоби називають волонтерки з Рівного. Роблять за особливою технікою, так званою витинанкою. Це коли тканину не наплітають на сітку, а розрізають візерунками. Це, кажуть майстрині, заощадить кошти та час. І дає змогу вчасно виконати запити військовиків. Як виготовляють сітки-витинанки - бачила Сніжана Сидорук.

За технологією витинанки Світлана Холод розрізає камуфльовану тканину.

Максимально просто, навіть дитина має час, сідає і ріже.

Так починається процес створення маскувальної сітки.

Витинанка ми її називаємо, а команду нашу ми назвали "Вишиванка для танка".

У команді Світлани зо два десятки помічниць. Усі працюють віддалено. Кожна в себе вдома. Маскування виготовляють лише на замовлення військових.

Світлана Холод, жителька міста Рівне, волонтерка:

Розміри ми робимо будь-які. Тобто найбільша, яку ми робили - це 80 квадратів, така 15 на 5 або 80 на 10 залежно від машини, яку треба накрити. І так само робимо по кольорах, тому що наразі в нас сім кольорів є в нашій палітрі в асортименті. Ми скидаємо хлопцям, вони максимально дивляться, що в них по місцевості.

Одну з кімнат у своїй квартирі жінка перетворила на "виробничий" цех з маскування. Кума принесла швейну машинку, яка стояла вдома без потреби. Тепер перукарка зшиває камуфляж для військових.

- Полотна зшивається один до одного, і отримуємо відповідний розмір, який замовляли хлопці. Допомагає п'ятирічний Веніамін. - Я буду газувати. - Давай газуй.

Веніамін тисне на педаль, мама строчить шви. Робота кипить.

- Військовим сіточки роблю. - А для чого? - Щоб їх ворог не побачив і...

Виготовляють маскування для техніки, бліндажів та окопів. Жінки волонтерять від початку великої війни. Щоправда, раніше Світлана займалася плетінням більш звичних сіток. А три місяці тому дізналася про існування таких витинанок, і відтоді взялася за їх виготовлення.

Світлана Холод, жителька міста Рівне, волонтерка:

Для того, щоб звичайну сітку виготовити потрібно кілька днів і кілька пар рук. Для виготовлення цієї сітки нам потрібно всього-на-всього орієнтовно дві години.

Сітки-витинанки виготовляють із тканини спандбонд. Вона - легка, займає небагато місця, а вироби з неї зручно транспортувати на фронт і перевозити з місця на місце.

Жанна Артклебер, жителька міста Рівне, волонтерка:

Коли ми завозили допомогу хлопцям, один знайомий військовий звернувся, щоб ми знайшли якнайлегші сітки, щоб вони були мобільні, легко сохли, легко накидалися, щоб не псувалася техніка. Тому що коли натуральна тканинка, вона довго сохне, лежить на техніці, і техніка відповідно ржавіє. Псується. І з цього почався наш такий марафон як знайти найлегшу тканинку.

Маскувальні сітки у запитах постійно. Їх треба дуже багато, кажуть, волонтерки. Маскувальна рота з Рівного вже передала на фронт понад двісті п'ятдесят сіток, виконаних у техніці "витинанка". Жінки кажуть: не втомилися! І працюватимуть доти, доки проситимуть маскування військові. Заради них різатимуть та шитимуть аж до Перемоги.