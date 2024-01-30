Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе в Київській області виникла пожежа на території одного з підприємств. Про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації. Також є руйнування у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Київська область

За даними ОВА, протиповітряна оборона активно працювала під час атаки на регіон. На жаль, внаслідок падіння уламків безпілотника на території підприємства виникла пожежа. Також постраждали адміністративна будівля, ангар та три автомобілі.

Пожежу було оперативно ліквідовано.

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки жертв чи постраждалих серед цивільних немає.

Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

"Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі", - розповіли в поліції Київської області.

Дніпропетровська область

Один "Шахед" силам ППО вдалося збити, однак інший влучив в об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Про це повідомляється у Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, вночі росіяни спрямували ударні БПЛА на Криворізький район. Один "Шахед" збили оборонці з ПвК "Схід".

Ще один дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Окрім того, Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та цивільне авто. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Миколаївська область

Через падіння уламків ворожого дрону загорілася вантажівка, є постраждалий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ніч на 30 січня російські війська вчергове вдались до повітряної атаки населених пунктів області.

Як зазначають рятувальники, в результаті падіння уламків збитого БпЛА в одному з районів на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій транспортного засобу із травмами госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними дронами типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.