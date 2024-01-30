Запеклі бої точаться на Сході. Росіяни накопичують сили та намагаються наступати. Щодня на Луганщині та Донеччині наші оборонці відбивають десятки ворожих атак.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують ворога. На Авдіївському утримують позиції, а на околицях міста контратакують.

Щодня під ворожими обстрілами Мирноград, Краматорськ та інші громади. Керовані авіабомби нині падають туди, куди раніше не прилітали. Напередодні на Донеччині оголосили примусову евакуацію із сіл Мар'їнської та Очеретинської громад. Деталі - в нашому огляді.

На цих кадрах бойова робота танкістів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. Вони упритул наближаються до позицій ворога на Куп'янському напрямку - і нищать чергову порцію окупантів, що ховаються по окопах.

А на цьому відео оператори ударних БпЛА бригади "Азов" прицільно працюють по позиціях противника. Камера фіксує момент самогубства пораненого російського армійця.

Жорстокі бої точаться на Луганщині без упину. Ворог нещадно нищить усе живе довкола. Випалює ліси, і рештки вцілілих будинків на деокупованих українських землях. Не полишає і спроб наступу.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Окупанти активно використовують важку броньовану техніку, яка підтримує атакувальні наміри піхоти. Серед штурмовиків як регулярні війська рф, так і групи, сформовані з ув'язнених.

Та наші воїни міцно тримають оборону. Викурюють ворога з позицій, на яких йому вдалося просунутися. З пекла рятують своїх. Це - кадри наших гвардійців. Під вибухами ворожої артилерії оборонці евакуюють пораненого бійця.

"Бавовна" в окупованому Донецьку. За інформацією місцевих, напередодні прилетіло по Палацу спорту, де купчилися російські найманці. Хоча очевидно, що офіційна версія буде зовсім іншою. Росіяни знову перекручуватимуть реальність.

Водночас ворог продовжує спроби наступу по всій лінії фронту на Донеччині. Минула доба видалася важкою на Бахмутському напрямку. Там ворог концентрував зусилля біля Іванівського та Богданівки.

А це - кадри роти ударних БпЛА "Ахіллес". Напередодні наші воїни, за допомогою ФПВ-дронів, уразили 6 ворожих бліндажів та знищили склад матеріально-технічного забезпечення противника.

На Авдіївському напрямку наші воїни напередодні відбили з десяток ворожих атак. А днями контратакували в готелі "Царська охота".

Саме місто ворог систематично стирає і випалює. Нині туди летить уся ворожа артилерія та каби. Попри це в Авдіївці й досі лишаються цивільні. Люди не хочуть виїжджати.

Красногорівка теж щодня потерпає від ворожих атак. З початку року внаслідок обстрілів троє мирних жителів зазнали поранень, двоє загинуло. Попри постійні вибухи в місті залишається понад 1600 людей.

Це - кадри "Білих Янголів". З ризиком для життя поліцейські систематично доправляють людям гуманітарну допомогу.

Роздають гуманітарку у заздалегідь обумовлених місцях. Правоохоронці й волонтери діють дуже швидко, бо триває артилерійський обстріл і снаряди прилітають майже поруч.

Через щільність російських атак місцеві живуть у підвалах. На вулицю виходять лише за крайньої потреби.

Бесконечное геп-геп-геп. Хочется тишины и покоя. Лечь у кровати в себе и поспать. А не так як спим у подвалах. У меня три операции онко… Мне тяжело это все.

"Білі янголи" також фіксують руйнування. Окупанти поцілили в будинок місцевого подружжя.

Тієї миті господарка була в оселі. Жінка встигла відскочити в куток - і це врятувало їй життя.

Евакуюватись треба. Аби вижити. Адже ворог не обирає цілей - кажуть у поліції. На Донеччині оголошена обов'язкова евакуація. А з прифронтових громад - навіть примусова.

Вадим Філашкін, голова Донецької ОВА:

Прийняли рішення стосовно примусової евакуації із сіл Мар'їнської громади (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської громади (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне). Наполягаю, що жителі області, особливо сім'ї з дітьми та особи з вадами здоров'я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України. У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, від початку широкомасштабного вторгнення і донині з регіону вивезли понад один мільйон триста п'ятдесят тисяч жителів.