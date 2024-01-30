Франція відреагувала на фейки рф про загибель "французьких найманців" у Харкові [ Редагувати ]
Французький уряд називає "скоординованою дезінформацією" заяви російського Міноборони про знищення десятків французьких найманців унаслідок удару по Харкову. У москві уже тиждень носяться з цією вигадкою, і з усіх трибун звинувачують Париж у порушенні міжнародного права.
У Франції натомість інформацію спростовують. Більше того нібито "убиті" у Харкові французькі найманці знайшлися живими й неушкодженими на батьківщині. Та розвінчали чергову брехню російської пропаганди. Що розповіли?
Це кадри ліквідації наслідків російського ракетного удару по Харкову 16 січня. Через руйнування десятка будинків і лікарні у середмісті постраждали 17-ро людей, 16-ро з них жінки.
Натомість за версією Міноборони рф, удару було завдано "по пункту тимчасової дислокації іноземних бойовиків". Мовляв, сотня загиблих, з них шість десятків французи з Французького іноземного легіону. Чим не привід дорікнути Парижу? Що і зробили кремлівські пропагандисти.
Леонід Слуцький депутат Держдуми росії, країни-агресорки:
Мы обращаем внимание наших коллег, в том числе более конструктивных фракций Национального собрания Франции, на необходимость проведения форсированного расследования участия французских наемников вопреки закоодательной базе французской республики в вооруженных действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
З цього приводу російське МЗС навіть французького посла на килим викликало.
Російські фейки прокоментував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, країна не має найманців ані в Україні, ані деінде, на відміну від самої росії.
Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції:
Це не заслуговує на більшу увагу, ніж попередні чи майбутні спроби маніпуляцій, які, безумовно, ще матимуть місце. Так, є французи, цивільні, хто вирушив воювати в Україну в українській військовій формі. Ми не можемо їм заборонити, ми все-таки демократія.
Та московських пропагандистів - не спинити, вони навіть список нібито загиблих французів оприлюднили.
І Беранже Мінауд дуже здивувався, коли побачив у ньому своє прізвище.
Беранже Мінауд, військовослужбовець ЗСУ:
Я дізнався з цього списку, що минулого тижня мене або вбили, або я принаймні потрапив під ракетний удар у Харкові. Я не був в Україні кілька місяців. З вересня. До цього я був у складі Збройних сил України. Я все ще там, але відпочиваю після поранення. Трохи складно бути одночасно тут і в Харкові. І я все ще цілком живий.
Беранже приєднався до 5-тої десантно-штурмової бригади після того, коли побачив, які звірства окупанти коять в Україні - тоді почав возив гуманітарні вантажі.
Беранже Мінауд, військовослужбовець ЗСУ:
російська пропаганда каже, що ми найманці, але це неправда. Тому що статус найманця відповідає дуже конкретним критеріям у міжнародному праві. Отже, є два основні моменти, які роблять нас не найманцями: ми маємо контракт з українською армією - це перше. І друге - це те, що нам платять точно так само, як українському солдатові.
Для чого ж росіяни брешуть?
Беранже Мінауд, військовослужбовець ЗСУ:
Це все задля дискредитації іноземних бійців, які приєднуються до української армії. Тому що найманець - це не хороша якість. Я маю на увазі, що мені не подобається, коли мене таким вважають. Тому що імідж найманця - це той, хто воює за гроші, з жадібності. Я тут, щоб захищати цінності. Адже я все одно зароблю більше грошей, залишаючись вдома».
Беранже зізнається, що не знає, скільки всього французів воює на боці України, але і думки не припускає, щоби іноземці були сконцентровані в одному місці та ще й разом розквартировані.
Те саме каже і Франк - ще один француз - боєць ЗСУ зі списку "убитих" московськими пропагандистами.
Франк, військовослужбовець ЗСУ:
Шістдесят французів в одній будівлі? В одному підрозділі? Я сподіваюся, діти не подивляться, але це все одно, що вірити в Санта-Клауса. Ми не всі разом - це дурниця. Я працюю з американцями, англійцями, бразильцями, канадцями, німцями, бельгійцями.
Тієї самої думки Франк і про найманство.
Франк, військовослужбовець ЗСУ:
Ми є невід'ємною частиною української армії, як Французький іноземний легіон є невід'ємною частиною французької. І я можу вам про це сказати, я був там досить багато років. Ось, це точно так само.
Щодо ж до свого заочного поховання, Франк каже, то на довге і щасливе життя.
Франк, військовослужбовець ЗСУ:
Так, так, я ж не можу давати вам скайп ні з раю, ні з пекла. Я все ще тут, на землі, я - дуже живий. І я не був у Харкові, як і всі ті, чиї імена надали росіяни.
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