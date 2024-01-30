У вівторок зранку, 30 січня, у місті Калуга (росія) зафіксували атаку дронів. Згідно із повідомленням російських Telegram-каналів, один з безпілотників, який, за утвердженнями, був збитий, впав на територію нафтобази.

Як повідомляється у мережі, безпілотник буцімто був збитий над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе.

Збитий БПЛА впав на територію нафтобази. Традиційно у росіян "постраждалих та пошкоджень немає".

У росії заявили про масовану атаку дронів

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони росії заявили про масовану атаку дронів вночі 30 січня.