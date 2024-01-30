Матеріальна допомога при народжені дитини: депутатка розповіла про виплати [ Редагувати ]
У вівторок, 30 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, фракція "Слуга народу" Марина Бардіна розповіла про те, яку матеріальну допомогу отримують батьки при народженні дитини в Україні під час війни.
Ми змінили порядок того, як жінка може піти у декретну відпустку, щоб було зручніше для неї. Зараз вона може обрати, в який момент, коли піти, коли виходити. Це майже 126 днів оплачувальної відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами.
"Також родини підтримуються матеріально при народженні дитини. Родина отримує матеріальну підтримку у вигляді 41-42 тисяч гривень на загал. Перші 10 тисяч гривень виплачуються в момент народження немовляти. Інша сума розподіляється щомісячною виплатою на три роки", - додала вона.
Також маю сказати про те, що абсолютно різні категорії населення враховуються. Якщо дітки враховуються з інвалідністю або, якщо дітки народжуються у родині, де її виховує одна мама або тата. Ця політика підтримки стосується не лише народження дітей, але й питання всиновлення, опіки, також розповсюджується допомога.
"Звичайно також зберігається, як оплата за відпустку у звʼязку з вагітністю або пологами, середня заробітна плата у 100% розмірі. Вона виплачується для жінок одноразово. Такі от кроки здійснює держава, щоб все-таки підтримати. Хоч і в складні часи, але ми потребуємо, щоб дітей та материнства ставало більше", - каже депутатка.
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