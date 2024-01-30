"Тарасову юрту" відкрили у Звенигородці на Черкащині. Це частина міжнародного проєкту "Юрта незламності". На малій батьківщині Шевченка це житло встановили як символ дружнього зв'язку казахів з українцями. Обіцяють знайомити з традиціями та культурою Казахстану. А за потреби юрта працюватиме як пункт незламності.

Марат чаклує над казахським пловом. Він не професійний кухар, втім корінний казах, а цього, переконаний, достатньо для вдалої страви. Чоловік вже 20 років живе в Україні й не полишив її після повномасштабного вторгнення.

Марат, учасник проєкту "Тарасова юрта":

Посередине у нас ужасный с вами сосед, вы знаете, поэтому пока люди страдают и нуждаются, мы должны поддерживать друг друга. Это больше, знаете, угостил я сегодня, покушали, забыли, а самое главное это поддержка украинского народа от казахстанского народа.

І поки частування ще готується, біля юрти у центрі Звенигородки вже збираються люди. Сьогодні усі вони - гості традиційної казахської юрти.

Всередині житло вкрите яскравими килимами, а на стінах сьогодні малюнки Тараса Шевченка, адже життя Кобзаря пов'язане із Казахстаном.

Асія, учасниця проєкту "Тарасова юрта":

Нас об'єднує історія з Тарасом Григоровичем. Найважливіше те, що був 10 років у в'язниці у Казахстані, і якщо пам'ятаєте ми перші були як юрта незламності, зараз ми благодійний фонд і допомагаємо Херсонщині.

"Юрти незламності" в Україні з'явились минулого року - це ініціатива небайдужих казахів. Під час блекаутів українці могли тут зігрітись та випити чаю, а тепер проєкт отримав продовження - у юртах можна ще й познайомитись із культурою Казахстану.

Ростислав Карандєєв, т. в. о. міністра культури та інформаційної політики:

Казахи і їх відношення до українців завжди було надзвичайно теплим і братнім, і та допомога, яку надає казахський народ нам в опорі ворогу, навіть спільному ворогу, свідченням того, що нації, які несуть високі цінності, мають бути разом і допомагати один одному.

Як особливих гостей зі словами подяки та подарунками у юрті зустрічали українських військових.

У Тарасовій юрті планують організовувати різні майстер-класи та цікаві зустрічі для дітей і дорослих, а за потреби вона може діяти як пункт незламності. Містян знайомство з культурою Казахстану надихає.

Надія, місцева жителька:

Цікаво, що Казахстан нас підтримує, ми раді за це, раді дружбі Казахстану, емоції переповнюють.

Владислава, місцева жителька:

Костюми, їжа сподобалась, і юрта гарно оформлена, дуже подобається.

І поки гості фотографуються із казахами у традиційних костюмах, Марат роздає останні порції свого плову.

Марат, учасник проєкту "Тарасова юрта":

Подходили, фотографировались, благодарили за плов, конечно, очень приятно. Сегодня столько людей было сами видели, я очень доволен, очень.

А наостанок чоловік зізнається - Україна для нього особлива, бо ж навіть син пішов служити в ЗСУ. Для повного щастя, каже, бракує нині лише перемоги, а ще, жартує наприкінці Марат, маленької дрібнички.