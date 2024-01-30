У вівторок, 30 січня, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про те, що українські війська знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області.

Про це він сказав в ефірі телемарафону

За його словами, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони росії заявили про масовану атаку дронів вночі 30 січня.