ЗСУ знищили російський Су-34 у Луганській області [ Редагувати ]
У вівторок, 30 січня, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про те, що українські війська знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області.
Про це він сказав в ефірі телемарафону
За його словами, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.
Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони росії заявили про масовану атаку дронів вночі 30 січня.
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